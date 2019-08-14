Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер в преддверии ответного матча с московским «Спартаком» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы считает, что его команде по силам забить два мяча на выезде, при этом оставив ворота «сухими».
Мы приехали в Москву с не самым удачным результатом, пропустив дома три мяча. Но я убеждён, что мы способны забить в гостях два мгола и не пропустить, чтобы пройти в следующий раунд. Ездили в московском метро, потому что здесь очень насыщенный трафик. Никогда раньше такого не видели, поэтому очень довольны этой поездкой, — отметил специалист на пресс-конференции.
Первый матч между этими клубами закончился победой российского клуба со счётом 3:2. Стоит добавить, что «красно-белые» могли побеждать крупнее, но не смогли реализовать пенальти.
Мы видели игру «Спартака» в Грозном, но и без того знали, насколько это сильная команда. Особо отмечу Шюррле, с приходом которого игра москвичей преобразилась. Будем искать свои шансы, но соперник — безусловный фаворит. Конечно, мы знаем, что «Санкт-Галлен» в своё время прошёл «Спартак» при похожих обстоятельствах. Было бы здорово, если бы в четверг всё сложились для нас так же. Но отдаём себе отчёт, что такое вряд ли возможно. Если бы «Спартак» играл в чемпионате Швейцарии, он точно претендовал бы на высокие места, как это ежегодно делают «Базель» и «Янг Бойз», — подытожил специалист.
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