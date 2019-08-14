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Защитник московского «Спартака» Айртон перед ответным матчем со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что в родных стенах «красно-белым» будет проще добиться нужного результата.

Лига Европы — важный для нас турнир. Хорошо, что удалось выиграть на выезде, поэтому дома будет полегче. Но относимся к подготовке очень серьёзно. Считаю, что любой футболист должен каждый день...