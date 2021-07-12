Широков назвал причину победы Италии в финале Евро-2020

Сборная Италии оказалась сильнее англичан благодаря своей сплочённости. Об этом «Радио 1» рассказал бывший полузащитник сборной России по футболу, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Роман Широков.

По мнению спортсмена, итальянцы не планировали пропустить на первых минутах, они надеялись, что будут контролировать мяч и создавать моменты. А дальше — игра нервов и командная сплочённость, в этом они оказались намного сильнее сборной Англии, считает футболист.

Наверное, вы видели, как гимн они поют, от этого тоже многое зависит, — отметил Широков.

Он также добавил, что англичане, за исключением контратаки, на первых минутах так ничего и не создали.

Финал чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Италии и Англии состоялся 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время завершилось со счётом 1:1, в добавленные минуты забить не смог никто. Исход финала решила серия пенальти, где сильнее оказались итальянцы — 3:2.