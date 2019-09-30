https://static.news.ru/photo/815cfc9c-e378-11e9-b5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что готов возглавить московский клуб.

Безусловно, я бы сегодня же поехал в «Спартак». Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее? — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.

К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. На пресс-конференцию после противостояния с «Оренбургом» Олег Кононов не пришёл.