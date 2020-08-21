Шесть из шести: «Севилья» не знает поражений в финалах Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/89173c0e-e3f4-11ea-b4c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/EuropaLeague

NEWS.ru рассказывает, какой была диспозиция сил перед финалом Лиги Европы, и как развивались события в поединке за трофей между испанской «Севильей» и миланским «Интером».

Лопетеги в погоне за славой Хуанде Рамоса и Унаи Эмери

«Кубок «Севильи» — так в шутку стали называть болельщики и специалисты Кубок УЕФА, в начале второго десятилетия нынешнего века трансформировавшийся в Лигу Европы. А всё потому, что за последние 15 лет никто не завоёвывал этот трофей чаще, чем клуб из Андалусии. В 2006 и 2007 годах «Севилья» брала Кубок УЕФА под руководством Хуанде Рамоса, позднее неудачно пытавшегося продолжить карьеру в московском ЦСКА. А затем три раза подряд, с 2014-го по 2016-й, к титулу сильнейшего клуба Лиги Европы испанскую команду приводил Унаи Эмери. Тот самый, которого Артём Дзюба во время совместной работы в столичном «Спартаке» в 2012 году в сердцах нарёк «тренеришкой».

Пять финалов — пять трофеев. Результат, конечно же, исключительный. Но теперь, когда беспрецедентный «коронавирусный» евросезон с грехом пополам всё-таки добрался до логического завершения, у «Севильи» появился прекрасный шанс сделать победную статистику ещё более впечатляющей. Точнее будет сказать, этот шанс добыли, выстрадали наставник команды Хулен Лопетеги и его подопечные. Тот самый Лопетеги, которого недальновидные боссы испанской футбольной федерации «свергли» с поста главного тренера национальной сборной буквально за несколько дней до чемпионата мира-2018 в России. Чем всё это для «Красной фурии» закончилось, наши болельщики прекрасно помнят.

И вот у Лопетеги образовался замечательный шанс триумфом в еврокубке заткнуть глотки всем своим критикам и недоброжелателям. А заодно и подтвердить, что Лигу Европы можно спокойно продолжать называть «Кубком «Севильи».

Для этого нужно было сделать последний шаг и одолеть в финальном поединке миланский «Интер». Но в этом-то и заключалась главная сложность поставленной задачи: пожалуй, никогда в пяти предыдущих финалах у клуба из Андалусии не было столь мощного соперника. Английский «Мидлсбро», соотечественники из «Эспаньола», португальская «Бенфика», украинский «Днепр» — согласитесь, всё это далеко не топ-клубы даже с поправкой на принадлежность некоторых из них к ведущим национальным лигам континента.

Правда, был ещё и английский «Ливерпуль» на финише розыгрыша-2015/16, но на тот момент во главе мерсисайдцев ещё не стоял Юрген Клопп, превративший команду в триумфатора Лиги чемпионов в 2019 году и покорителя Английской премьер-лиги (АПЛ) нынешним летом.

Так что «Интер», возглавляемый Антонио Конте, действительно изначально считался фаворитом лигоевропейского финала в противостоянии с «Севильей». И даже несмотря на то, что 51-летний специалист никогда не выигрывал никаких европейских трофеев, многие вспоминали, что ранее он приводил к чемпионским титулам туринский «Ювентус» в итальянской Серии А и лондонский «Челси» в АПЛ в первый же год своей работы.

Конте, который обыгрывал испанцев на Евро-2016

С «Интером», впрочем, подобного блицкрига сделать не удалось, но тут, как говорится, медицина бессильна: что можно поделать с тем же «Ювентусом», который на протяжении девяти последних сезонов присвоил и никому не отдаёт скудетто, то бишь специальную чемпионскую нашивку за победу в Серии А? Миланцы же с Конте заняли второе место, отстав в итоге от «Старой синьоры» лишь на одно очко.

А ещё нельзя стереть из памяти важнейший исторический факт, относящийся к чемпионату Европы 2016 года. На том турнире сборная Италии под предводительством синьора Антонио в матче первого раунда плей-оффпротив Испании наглядно продемонстрировала, что такое холодное блюдо под названием «месть». Ведь «Красная фурия» разгромила «Скуадру адзурру» (4:0) в финале Евро-2012, и это поражение занозой засело в сердцах итальянских тифози. А Конте стал тем самым целителем для своих соотечественников, который в блистательном стиле вместе со своими подопечными взял реванш за унижение четырёхлетней давности. Жаль только, что на том турнире во Франции итальянцы не добрались до финала, хотя по игре этого вполне заслуживали.

Но вот спустя очередные четыре года крупный и важный финал в тренерской карьере Конте всё-таки случился — пусть и не со сборной, а во главе одного из сильнейших клубов Апеннин. И обыграть на пути к трофею снова нужно было «неудобных» испанцев, предлагающих вязкий футбол и умеющих терпеливо выжидать своего шанса в оборонительных окопах.

«Интеру» же, имеющему в своих рядах такой убойный дуэт нападающих, как Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес, грех было ждать милости от соперника. Если бельгиец на пару с аргентинцем в нынешнем сезоне наколотили 54 мяча в ворота соперников во всех турнирах, какой смысл было выбирать осторожную тактику на финальный матч еврокубка?

Собственно говоря, оба наставника начали важнейший поединок с привычными тактическими схемами и проверенными исполнителями. Лопетеги, нередко использующий расстановку 4-4-2, теперь лишь слегка видоизменил её, добавив к трём полузащитникам трио атакующих игроков — Лукаса Окампоса, Люка Де Йонга и Сусо. Конте весь сезон играл с тремя защитниками, мощным кулаком из пяти футболистов в средней линии и классическим дуэтом форвардов.

Звёздный час Де Йонга, пенальти и «полупенальти» миланцев

И на поле заполыхало с первых минут! Уже в дебюте встречи фактурный Лукаку заставил не менее габаритного защитника испанцев Диего Карлоса нарушить правила в своей штрафной площади. Пенальти уверенно реализовал сам пострадавший нападающий сборной Бельгии, и это стало отличной запевкой к обильному на голы первому тайму.

«Севилья», как матёрый боец еврокубковых финалов, отнюдь не «поплыла» после быстро пропущенного мяча. Напротив, подопечные Лопетеги взяли мяч под контроль и, активно используя фланговые рывки Хесуса Наваса (справа) и Серхио Регилона (слева), начали вдавливать соперника в его штрафную.

А вскоре подоспел и ответный мяч. Навас после незамысловатой комбинации на правом фланге точно навесил в район 11-метровой отметки, где Де Йонг опередил защитника «Интера» Диего Година и головой переправил мяч в ворота. Голкипер миланцев Самир Ханданович вроде бы среагировал и даже зацепил мяч рукой, но спасти свою команду не сумел.

Ответный мяч несколько поколебал душевное равновесие Конте, и взвинченность наставника на бровке передалась его игрокам. Миланцы засуетились, почти всё время бегали без мяча и зачастую упускали соперников из поля зрения. В конце концов это закончилось тем, что «Севилья» здорово реализовала стандартное положение. Эвер Банега сделал длинную верховую диагональную передачу в дальний сектор штрафной площади, где притаившийся за спинами защитников «Интера» Де Йонг вновь головой по красивой дуге перебросил мяч в угол ворот через Хандановича.

Поистине это был звёздный час голландца! По ходу сезона Де Йонг не был так ярок и эффективен, а теперь в важнейшем поединке разразился дублем. И после этого гола шестой трофей Лиги Европы в шестом финале этого турнира стал для «Севильи» как никогда близок.

Впрочем, с таким развитием событий категорически не были согласны футболисты «Интера». Они сумели взять себя в руки, отодвинули игру от своих ворот и вернули осмысленность в атакующие действия. В одном из эпизодов Лукаку вновь заработал фол на себе, и хотя на сей раз это произошло за пределами штрафной, для «нерадзурри» («чёрно-синих» по цветам игровой формы миланцев) этот «стандарт» фактически превратился в «полупенальти». Марсело Брозович напомнил, кто в итальянской команде слывёт мастером точнейших передач, а Годин, смяв соперника, также головой не оставил голкиперу Боно шансов. Таким образом, уругвайский защитник «Интера» реабилитировался за проигранную Де Йонгу дуэль при первом голе «Севильи».

Севильская мистика и автогол Лукаку

После такого голевого пиршества на газоне арены «Рейн Энерги» в немецком Кёльне, где проходили игры всех заключительных стадий плей-офф Лиги Европы, очень хотелось продолжения банкета во второй половине. Однако игра всё же немного — и вполне предсказуемо — успокоилась. Соперники достаточно много сил оставили на поле в первые 45 минут, а кроме того, в перерыве оба наставника наверняка дали футболистам указания, скорректировавшие их действия в сторону более надёжных действий в обороне.

Обе команды стали больше дорожить мячом, чуть сбавили скорости и чаще застревали в позиционном нападении. В этих шахматах на футбольном поле решающую роль могли сыграть замены, сделанные тренерами. Либо некая отдельная вспышка, грубая ошибка одного из соперников.

В середине второй половины «Интер» подловил испанцев на такой ошибке. Лукаку снова, как и в дебюте встречи, почти с центра поля убежал от защитников, но в дуэли тет-а-тет не смог переиграть Боно — марокканский голкипер «Севильи» был великолепен, успев ногой преградить путь мячу в ворота.

Серию перестановок в составах открыла замена получившего повреждение Окампоса на Мунира Эль-Хаддади. И вскоре севильскому аргентинцу довелось пустить радостную слезу, уткнувшись лицом в плечо одноклубника на скамейке запасных. А всё потому, что его команда снова извлекла максимальную пользу из не самого опасного стандартного положения. После навеса со штрафного мяч, казалось, был вынесен игроками «Интера» из своей штрафной. Но тот самый защитник Диего Карлос, который в начале матча «привёз» пенальти в свои ворота, решился на бициклету — удар в падении через себя. Мяч после этой достаточно корявой попытки явно летел мимо ворот, однако пришедший на помощь своим защитникам Лукаку зачем-то подставил ногу — и получился эффектный результативный удар под перекладину! Вот так темнокожий бельгиец в одночасье поменял свой статус с одного из героев матча в незадачливого антигероя.

Конте сразу же отреагировал тройной заменой, бросив в бой Кристиана Эриксена, Алексиса Санчеса и Виктора Мозеса. При этом в числе досрочно покинувших поле был и Лаутаро Мартинес, для которого этот финал накануне 23-го дня рождения явно не задался. Лукаку же был оставлен в игре, чтобы попытаться найти ещё один шанс для гола — только в чужие ворота.

Такой шанс у Ромелу действительно был, мог в самой концовке спасти «Интер» от поражения и вышедший на замену Антонио Кандрева. Но Боно и все игроки «Севильи» держались из последних сил — и не отдали эту победу. Это действительно какая-то мистика: шестой финал Лиги Европы для клуба из Андалусии — и шестая победа!

Интересно, найдутся ещё желающие в ближайшее время оспорить у испанской команды этот «Кубок «Севильи»?