Защитник и капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос планирует выступить в составе сборной Испании на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
33-летний футболист мечтает сыграть на Олимпиаде, так как еще ни разу не принимал участия в подобных соревнованиях и не завоевывал олимпийские медали, сообщает Marca.
Футбольный турнир на Олимпийских играх пройдет с 22 июля по 8 августа, сборные имеют право включать в состав трех игроков старше 23 лет.
Рамос является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.
Ранее News.ru писал о том, что Рамос был оштрафован за вырубку деревьев в Мадриде.
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