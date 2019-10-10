https://static.news.ru/photo/ee8ee780-eb61-11e9-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Серхио Рамос Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Защитник и капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос планирует выступить в составе сборной Испании на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

33-летний футболист мечтает сыграть на Олимпиаде, так как еще ни разу не принимал участия в подобных соревнованиях и не завоевывал олимпийские медали, сообщает Marca.

Футбольный турнир на Олимпийских играх пройдет с 22 июля по 8 августа, сборные имеют право включать в состав трех игроков старше 23 лет.

Рамос является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

Ранее News.ru писал о том, что Рамос был оштрафован за вырубку деревьев в Мадриде.