Сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартовал традиционным поединком за Суперкубок России. Чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона — петербургский «Зенит» — со счётом 2:1 переиграл серебряного призёра чемпионата московский «Локомотив». После окончания встречи главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак и наставник «железнодорожников» Марко Николич ответили на вопросы журналистов.

Семак: назначить Дзюбу капитаном — моё решение

— Это была тяжёлая игра. На неё накладывала отпечаток важность результата, поэтому были помарки. И это естественно — первая встреча сезона, пусть и после небольшой паузы. Но мы победили, и это хорошо. Начали новый сезон на хорошей ноте. Побеждать — это прекрасно.

— Показалось, что команда отмечала победу в Суперкубке более эмоционально, чем недавний успех в Кубке страны. С чем это связано?

— В кубковом финале против «Химок» мы обязаны были побеждать, и это давило на футболистов. А сейчас эмоциональность была выше, потому что соперник был принципиальным. К тому же он обыграл нас в матче за Суперкубок в прошлом году.

— Как оцените дебют в составе «Зенита» Деяна Ловрена?

— Он смотрелся очень хорошо. Хотя не так просто было начинать в новом клубе без контрольных матчей, нужно ещё сыграться. Но Деян — умный игрок.

— За несколько часов до игры ещё не был ясен формат проведения матча за Суперкубок — будет ли дополнительное время в случае ничейного результата, каково количество замен. Это как-то влияло на подготовку к матчу?

— Если бы был овертайм, мы, может быть, раньше сделали бы замены. Но приходится также держать в уме подготовку к следующему матчу. Возможно, пропущенный мяч тоже внёс коррективы — отсюда и более поздние замены. Но те, кто вышел на поле, сыграли хорошо. А если бы Ригони забил, было бы вообще замечательно.

— После ухода Бранислава Ивановича новым капитаном команды стал Артём Дзюба. Кто принимал это решение — вы или футболисты? А вице-капитаном стал Магомед Оздоев, которому Дзюба отдал повязку, будучи заменённым. Почему именно он?

— Назначить Дзюбу капитаном — моё решение. На этот матч он вышел с капитанской повязкой, а что касается сезона в целом — посмотрим. Оздоев получил повязку, потому что он уже давно в команде. Да, её можно было передать Михаилу Кержакову, но он в тот момент был далеко. В любом случае Магомед заслужил роль капитана отношением к делу — и за гол, и за проделанную работу.

fc-zenit.ru

— Обычно вы не заменяете Дзюбу — почему сделали это в поединке с «Локомотивом»?

— У него было микроповреждение. Артём не был готов провести всю игру, занимался по индивидуальному графику.

— В заявке на сезон у «Зенита» уже все восемь разрешённых по новому лимиту легионеров. Почему вы решили внести в этот список Эмилиано Ригони, а не Эммануэля Мамману?

— Маммана пропустил почти два года. Вы знаете, что он на данный момент был девятым легионером в команде, ему нужно получать игровую практику, а мы не можем дать ему то игровое время, которое необходимо, чтобы набрать форму. Если он будет хорошо играть в «Сочи», куда «Зенит» отдал его в аренду, мы его вернём.

— Из центральных защитников в вашем распоряжении сейчас только Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Даниил Прохин. Как вы собираетесь решать проблему дефицита игроков этого амплуа?

— Руководство клуба знает о пожеланиях по поводу конкретных позиций, которые нужно укреплять.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николич: нам нужно быть более конкретными в атаке

— Поздравляю «Зенит» с завоеванием Суперкубка. Соперник смог реализовать свои моменты. Но матч не был плохим с нашей стороны. Тем не менее, нам нужно быть более конкретными в атаке. В футболе важно забивать. «Зенит» забил два мяча, мы один — вот и всё. Думаю, болельщикам игра понравилась, на матче была хорошая атмосфера. Единственное, что расстраивает — это то, что «Локомотиву» не удалось выиграть.

Марко Николич fclm.ru

— Как оцените игру Антона Миранчука?

— Я не комментирую игру отдельных футболистов, потому что футбол — игра командная. Я ребятам всё скажу в раздевалке.

— Что скажете по поводу количества болельщиков на трибунах?

— Футбол без болельщиков — не футбол. Рад, что сегодня было больше зрителей, чем на матчах прошлого сезона. Надеюсь, в будущем они смогут приходить на стадион в ещё большем количестве. Но сегодня их поддержка мне очень понравилась. Надо понимать, что сейчас мы имеем дело с футболом в условиях коронавируса, поэтому лучше хотя бы 20 процентов зрителей на трибунах от общей вместимости арены, чем вообще без болельщиков.