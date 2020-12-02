Семак прокомментировал возможное увольнение из «Зенита»

https://static.news.ru/photo/d2183ca6-352e-11eb-8027-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении из клуба.

Есть ли у меня опасения, что клуб может отправить в отставку? Для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в Лиге чемпионов, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят, — сообщил он.

По словам тренера, вопрос об увольнение нужно задавать руководству «Зенита», а не ему, так как его обязанности заключаются в выполнении необходимых задач.

Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов. Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное, — подчеркнул Семак.

Тренер добавил, что в 2020 году были определённые сложности, однако он надеется, что «в будущем будет легче».

Как писал NEWS.ru, футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что в поражении российских коллективов в матчах Лиги чемпионов виноваты российская система футбола и лимит на легионеров по системе «8+17», когда 17 игроков должны быть российскими гражданами.