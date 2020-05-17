Семак прокомментировал решение о пяти заменах в матчах РПЛ

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал решение о пяти разрешённых заменах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Я думаю, это хорошо, потому что у нас не будет возможности после такой паузы проводить даже контрольные матчи. Я за 5 замен — это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.