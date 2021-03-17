Семак прокомментировал победу над ЦСКА  

https://static.news.ru/photo/59bcefa8-875a-11eb-9994-96000091f725_660.jpg Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Семака на выезде обыграли «армейцев» со счётом 3:2.

Нервная игра. Неплохо начали, были моменты. Но не забили сами и получили гол. Незабитый пенальти дал психологическое преимущество армейцам. Но команда правильно отреагировала. Забили два. Хорошо, что все закончилось именно так. Поздравляю болельщиков. Будем готовиться к следующему матчу, — отметил наставник.

Также тренер отреагировал на незабитый пенальти Артёмом Дзюбой.

У нас нет такого, что один пенальти не забил и уступаешь другому. До этого он забил восемь. Это дает ему право пробить. Он чувствовал себя уверенно, но не реализовал. Посмотрим, кто будет бить в следующих матчах, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Зенита» в 23-м туре РПЛ. «Армейцы» на своём поле уступили со счётом 2:3. Футболисты питерского клуба обыграли «армейцев». Встреча прошла в столице, писал NEWS.ru.