Семак опроверг информацию о возобновлении тренировок «Зенита»

https://static.news.ru/photo/a5aa03f4-9694-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Cергей Семак опроверг информацию о возобновлении тренировок на поле.

Занимаемся ли на футбольном поле? Нет, пока никаких новостей нет, ждём, — приводит слова Семака Metaratings

Тренер добавил, что ждут решения от футбольных властей, которые в эти часы решают вопрос о возобновлении чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил тренировки на клубной базе в Удельной, а игроки работают в индивидуальном порядке на поле, писал NEWS.ru.