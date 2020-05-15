Семак опроверг информацию о возобновлении тренировок «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Cергей Семак опроверг информацию о возобновлении тренировок на поле.
Занимаемся ли на футбольном поле? Нет, пока никаких новостей нет, ждём, — приводит
словаСемака Metaratings
Тренер добавил, что ждут решения от футбольных властей, которые в эти часы решают вопрос о возобновлении чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил тренировки на клубной базе в Удельной, а игроки работают в индивидуальном порядке на поле, писал NEWS.ru.
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