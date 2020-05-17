Семак хочет видеть Кокорина в «Зените» в следующем сезоне

https://static.news.ru/photo/0c971420-983f-11ea-97b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи».

Между руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Надеюсь, руководство вернётся к этому вопросу.​ У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Специалист считает, что Кокорин сможет усилить команду, но подчеркнул, что последнее слово будет за руководством клуба и самим игроком.

Зимой петербургский «Зeнит», которому принадлежат права на Кокорина, отдал футболиста в аренду в «Cочи». За сочинскую команду 29-летний форвард провёл четыре игры, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Кокoрин доиграет сезон Российской премьер-лиги в клубе «Сочи» на правах аренды.