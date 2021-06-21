«Сегодня обкакались»: Дзюба извинился за разгром на Евро-2020 от Дании

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф. В эфире «Матч ТВ» он рассказал, что сборная хотела отыграться, но вместо этого получила третий и четвёртый голы.

Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Мы все вместе проигрываем и выигрываем. Те, кто ждал этого, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить <...> Мы справлялись с длинными забросами. Но при счёте 1:0 игра меняется. Любим приключения себе на ж**у. Сегодня обкакались, — сказал он.

При этом Дзюба считает, что Дания — «соперник плюс-минус уровня» России, но игра резко поменялась после 38-й минуты, когда был забит первый гол датчанами.

Россия вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. Встреча проходила в Копенгагене (Дания).

Миккель Дансгард забил первый гол. Автором второго стал нападающий команды Юссеф Поульсен после ошибки полузащитника сборной России Романа Зобнина. Затем на 70-й минуте команда России отыграла один мяч: реализовал пенальти Артём Дзюба. Но сборная Дании всё равно увеличила отрыв. На 79-й минуте отличился Андрес Кристенсен, а довёл счёт до разгромного Йоаким Мехле — 4:1.