Сборная России проиграла Франции на молодёжном Евро

https://static.news.ru/photo/6dcd0850-904e-11eb-a04e-96000091f725_660.jpg Фото: Gonzales Photo/Gaston Szerman/Global Look Press

Футболисты молодёжной сборной Россия проиграли матч второго тура чемпионата Европы в группе С ровесникам из Франции со счётом 0:2. Оба мяча в игре на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей были забиты с пенальти в первом тайме.

На 15-й минуте ворота подопечных Михаила Галактионова поразил Одсонн Эдуард, а на 24-й минуте — Нанитамо Иконе. В оставшееся до конца матча время россияне не смогли переломить ход встречи.

В другом матче группы С команда Дании выиграла у сборной Исландии со счетом 2:0. Последний тур группового этапа состоится 31 марта, пройдут матчи Россия — Дания и Франция — Исландия. После двух туров датчане имеют шесть очков, у французов и россиян — по три очка, исландцы очков не имеют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная России начала с крупной победы свой путь на чемпионате Европы по футболу для игроков младше 21 года. Россияне обыграли исландцев со счётом 4:1. Самым заметным игроком в составе российской команды был нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. На 31-й минуте он открыл счёт, реализовав пенальти. Все остальные голы сборной были забиты с его передач.