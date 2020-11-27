Сборная России по футболу потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

https://static.news.ru/photo/f4e507a0-309c-11eb-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Сборная России по футболу в ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась на пять позиций и занимает 39-е место, говорится в пресс-релизе организации.

В ноябре команда Станислава Черчесова сыграла вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0), а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций, не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.

Первая пятёрка осталась без изменений: лидирует соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 (перенесён на 2021 год из-за коронавируса) сборная Бельгии, второе и третье остались за Францией и Бразилией. Четвёртое сохранила за собой Англия, пятое — Португалия. Шестое место за собой сохранила Испания.

Между тем Аргентина поднялась на одну позицию, сместив с седьмого на восьмое место Уругвай. В десятку лучших сборных мира поднялись Мексика (2 позиции, 9-е место) и Италия (2 позиции, 10-е место). А вот серебряные призёры ЧМ-2018 хорваты покинули топ-10 и опустились на 11-е место.

Сборная Дании, которая также является соперником России на ЧЕ, поднялась на 12-е место. Финляндия, с которой предстоит встретиться подопечным Черчесова на Евро, также поднялась на строчку выше — 54-е место.

Наибольшее повышение в рейтинге у сборных Экваториальной Гвинеи и Бурунди и (+10). Теперь они занимают 134-е и 138-е места соответственно. Больше всех опустилась в рейтинге Ливия — минус девять позиций и 111-е место.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов подвёл итоги Лиги наций, объяснив крупное поражение от Сербии, писал NEWS.ru.