«Сижу из-за золотого актива»: как Черчесов сам себя подставил

После оглушительного поражения от сборной Сербии (0:5) в Лиге наций болельщики с особым нетерпением ждали объяснений от наставника национальной команды России Станислава Черчесова. Дождались. Накануне главный тренер посетил эфир «Матч ТВ», где выдал мощный спич, в котором в числе прочего обвинил в клевете журналистов, нашёл божьи происки в коронавирусе вратаря Матвея Сафонова и сравнил «бездарного» Заболотного с «золотым» Чаловым. Перформанс Черчесова ожидаемо вызвал очередной огромный шквал негатива. NEWS.ru разбирает самые яркие цитаты интервью и пытается понять, оправданно ли недовольство общественности.

Начать необходимо с главного инфоповода всего интервью — матча Лиги наций против сборной Сербии, который обернулся крупным поражением россиян — 0:5. После фиаско в Белграде начались массовые разговоры о необходимости сменить главного наставника команды. Далее его мнение на сей счёт.

Отставка? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо все переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020, — отметил Черчесов.

По словам тренера, есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всё предстало.

Что происходит со сборной России? С футболистами я там ещё [в Белграде] поговорил. Ещё будут разговоры, чтобы таких казусов не было. В спорте бывают дни, когда всё против тебя. Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении. Обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы, — сказал тренер.

Что касается самой игры, то каких-то новых вводных главный тренер не дал. В таком случае зачем нам нужно обращать внимание на отрывок, который в основном состоит из шаблонных фраз в стиле «так бывает», «это спорт», «нужно переосмыслить»? Дело в том, что в приведённом выше кусочке Черчесов дал отчётливо понять, что никуда уходить не собирается (это было понятно и ранее, но если вдруг кто-то сомневался, теперь сомнений не должно остаться).

И бессмысленны все аргументы, которыми апеллируют негативно настроенные. Два подряд поражения в Лиге наций, попадание в третью корзину отбора к чемпионату мира, шесть матчей подряд без побед, отсутствие внятной игры у команды — всё это, друзья, не имеет никакого смысла. Черчесов отчётливо даёт понять, что глобальную задачу — выход на Евро — команда выполнила. А все «локальные» задачи (матчи с Молдавией и Ко) — дело второстепенное (читай между строк: не очень важное).

Матч Лиги наций против сборной Сербии imago-images.de/Global Look Press

Как бы тяжело ни было это принять, в какой-то степени Черчесов прав. Цель номер один достигнута, цель номер два — отборочные игры на чемпионат мира — 2022 в Катаре (её обозначил тренер в интервью). Только по итогам этих матчей можно будет делать однозначные выводы как о тренерских способностях Черчесова, так и о команде в целом.

Нынешние нападки на сборную не совсем корректные в том числе и по той причине, что последние международные матчи команды были сопряжены с огромными кадровыми потерями. Травмы, коронавирус, интимные ролики — по каким только причинам не выбывали игроки. К ноябрьским матчам, например, Черчесову пришлось вызвать аж шесть игроков молодёжной сборной России.

Все эти перестановки, которые, по сути, осуществлялись на ходу, очень сильно повлияли на результат. Поэтому было бы не совсем правильно не обращать внимание на это обстоятельство. Черчесов, например, его не упускает из виду: даже в последнем интервью неоднократно повторил, как непросто было команде из-за кадровых потерь. Это его главный защитный блок здесь и сейчас. Вы, конечно, не без оснований можете возразить, что Черчесов, будучи главным тренером, должен реагировать на различные ситуации. Вы правы. Однако на этот раз подобные, грубо говоря, отмазки можно принять (или хотя бы попытаться понять). Проблемы посыпались со всех сторон — тренер оказался не готов. Но во второй раз такое уже будет непростительно.

Следующий момент. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов хоть и не сыграл ни одного матча за основную сборную России, но является одной из самых обсуждаемых фигур в команде. Немудрено — после ухода из сборной Игоря Акинфеева вратарская позиция является одной из проблемных (к проблемным также относятся защита, полузащита и нападение). Сафонова, который объективно является одним из талантливых молодых футболистов России, с большим нетерпением жаждут увидеть в «рамке» сборной, но Станислав Саламович всё никак не даёт возможность голкиперу попробовать себя в основной команде.

Но это лишь одна сторона медали. В последнее время все вопросы, связанные с вратарём «Краснодара», вызывают особенное раздражение у главного наставника сборной. Например, в недавнем интервью для «Матч ТВ», которое состоялось после матча с Молдавией (12 ноября), Черчесов поинтересовался, не является ли Сафонов внебрачным сыном Дмитрия Губерниева (журналист как раз задал вопрос о голкипере), мол, в противном случае, почему его так беспокоит его судьба. В тот момент казалось, что более неудачной формулировки по заданному вопросу быть не может, но мы ошибались. Черчесов выдал очередную интересную мысль.

Вы в очередной раз прилюдно соврали (парировал Черчесов ведущему Денису Казанскому. — NEWS.ru). Сафонов уже второй раз у нас в сборной, а Максименко — в молодёжной. Денис Казанский, вы, видимо, с Сычёвым в своей передаче выходите и не читаете, что говорит главный тренер и РФС, — отметил тренер.

По словам Черчесова, есть молодёжная сборная, которая решает свои задачи. Как только она их решила, начали вызывать игроков молодёжной сборной, чтобы с ними знакомиться.

Ни себе ни людям, — так не бывает. Приезжают игроки на сбор — кто-нибудь из вас их видит? А мы их видим! Когда они приезжают и садятся напротив тебя, ты думаешь: «А надо ли ему играть?» Кто-то уставший, кто-то проигравший. Боженька же всё видит, может, Сафонов не просто так заболел. Может быть, накушался, и бог дал ему паузу. Я дал Матвею напутствия, мы хорошо поговорили. Надеюсь, он меня услышал. Ситуация придёт туда, куда должна, — сказал наставник.

Конечно, в любой ситуации легко обвинить журналистов. Однако в данном случае вопрос стоял не о вызове в сборную Сафонова, а о его выходе на поле. Естественно, Черчесов не мог не понимать, о чём идёт речь. Но вместо того, чтобы спокойно (да, хоть уже и в миллионный раз) разъяснить своё видение проблемы, он набросимся с упрёками в адрес журналиста.

Выглядело это как минимум не очень красиво. И ладно журналисты — они мало кого когда-либо волновали, а вот слова о Сафонове — это, конечно, номер. Как вам кажется, насколько является уместной следующая формулировка в отношении человека, заболевшего коронавирусом: «Боженька же всё видит, может, Сафонов не просто так заболел. Может быть, накушался, и бог дал ему паузу»?

Матвей Сафонов, архивное фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Саламович, коронавирус — это серьёзное заболевание, столкновение с которым уж точно не несёт в себе никакой пользы. Особенно когда речь касается профессиональных спортсменов. Уже известно много случаев того, как спортсмены, переболевшие COVID-19, тяжело возвращались в строй. Поэтому связывать это ужасное заболевание с божьим «даром» — немного перебор.

Понятное дело, что тренер выдал такую формулировку без какого-то злого умысла. Черчесов пытался донести, что сейчас, возможно, самое подходящее время для Сафонова, чтобы перевести дух, однако необходимо это было сделать, на наш взгляд, другими словами. И это касается не только ситуации вокруг Сафонова.

Пожалуй, самым ярким фрагментом всего интервью стал разбор «золотого актива» России.

Споры вокруг места Фёдора Чалова в сборной снова обострились. Невызов провинившегося Артёма Дзюбы на ноябрьские матчи вселил надежду, что теперь-то игрок ЦСКА получит побольше времени в сборной. На деле вышло так, что в важных матчах против Турции и Сербии «феерил» Антон Заболотный. В связи с этим журналисты поинтересовались, почему выбор пал на Заболотного, а не на «золотой актив» России (речь шла в том числе об Александре Головине и братьях Миранчук).

Они золотой актив? Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чём я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и уже делать шаги вперёд. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже, — сказал Черчесов.

Наставник сборной дальше посетовал на то, что Чалов не может реализовать те голевые моменты, которые у него бывают.

Чалов играет с Молдавией — проявляй себя. Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только — я его таковым не считаю. Я больше даже расстроился, чем разозлился: потому что вот вам шанс взять всё в свои руки и повести команду — но они этого не сделали. Значит, в следующий раз Фомин, Мостовой и другие выйдут при 0:0, а Миранчуки нет. Без Лёши Миранчука мы, кстати, всё время выигрывали, теперь он появился — не выиграли. Пускай они услышат и сделают выводы, — отметил тренер.

Эти формулировки небезосновательно вызвали особенный ажиотаж. Черчесов без каких-либо стеснений, будучи на пике эмоционального возбуждения, прошёлся катком по молодым футболистам сборной. Конечно, сейчас некоторые говорят о том, что это был своего рода специальный посыл для футболистов, чтобы они сделали выводы на будущее, ведь в конце концов сам Черчесов выразил же надежду на сей счёт («и пусть меня все слышат, и они тоже»). Передача «сообщений» через средства массовой информации — распространённое явление. Не в этом суть претензии большинства болельщиков, а в манере повествования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер как никто другой должен знать, насколько важно правильно подбирать слова, причём под каждого футболиста индивидуально. Какой-то посыл может действительно зарядить игрока, а какой-то — надломить. Слова, прозвучавшие в эфире «Матч ТВ», ближе ко второму варианту. «Пора себя хотя бы позолоченным сделать», «талантливый, который ничего не делает» — как вам такие заявления на всю страну? У человека, который не знает подноготную, может сложиться впечатление, что у тренера с футболистом сложные взаимоотношения.

Одного противопоставления в отношении Заболотного и Чалова было бы с лихвой достаточно, но тренер пошёл дальше: поставил под сомнения навыки игрока ЦСКА и всех молодых пацанов, сделал виноватым в поражении сборной России Алексея Миранчука (а мы-то думали). Досталось даже Заболотному. Возможно, сам того не желая, тренер чётко описал уровень нападающего Сочи — «бездарный».

В счастливый период чемпионата мира 2018 года наша сборная славилась сплочённостью и хорошей атмосферой внутри коллектива. Ещё парочка подобных выступлений, и от всего этого не останется и следа.

Станислав Саламович, вы разве этого хотите? Уверены, что нет!