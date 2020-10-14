Сборная России перед матчем с венграми пополнилась защитником «Краснодара»

https://static.news.ru/photo/fe98926e-0e4e-11eb-b62a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Смольников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников вошёл в состав сборной России. Он выйдет на матч группового этапа Лиги наций с командой Венгрии.

Встреча третьей группы Лиги B пройдёт в среду на стадионе московского «Динамо». При этом выход Смольникова вместо защитника петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева стал единственным изменением в составе.

Состав сборной на предстоящую игру теперь выглядит так: Антон Шунин (голкипер), Игорь Смольников, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Антон Миранчук, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Артем Дзюба (капитан), Далер Кузяев.

Сборная России после трёх туров с семью очками занимает первое место в квартете, опережая идущих вторыми венгров на один балл.

Как писал NEWS.ru, футболисты сборной России Гильерме и Георгий Джикия изолированы после очередного теста на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе российской команды, у игроков нет симптомов болезни и они продолжат тренировки в ежедневном режиме.