Футболисты Джикия и Гильерме изолированы после теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/796d33d0-0893-11eb-a251-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты сборной России Гильерме и Георгий Джикия изолированы после очередного теста на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе российской команды, у игроков нет симптомов болезни и они продолжат тренировки в ежедневном режиме.

«В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное», — говорится в официальном Telegram-канале российской сборной.

Остальные игроки, тренеры и члены штаба команды уже прошли повторные тесты, показавшие отрицательный результат.

Ближайшие игры команда Станислава Черчесова проведет со Швецией (товарищеский матч состоится 8 октября), а также в рамках Лиги наций — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Как писал NEWS.ru, 6 октября в России был снова зафиксирован прирост числа случаев инфицирования COVID-19. Он стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.