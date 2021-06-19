Сборная Италии обыграла Уэльс и вышла в плей-офф с первого места в группе А

https://static.news.ru/photo/b055f67a-d1f1-11eb-b394-96000091f725_660.jpg Фото: LaPresse/Alfredo Falcone/GLOBAL LOOK PRESS

Сборная Италии обыграла команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:0. Встреча группы А проходила в Риме (Италия).

Автором единственного гола стал Маттео Пессина. На 39-й минуте полузащитник итальянской команды лёгким ударом ногой в дальний нижний угол перевёл мяч после навеса со штрафного Марко Верратти. Больше голов во время встречи забито не было.

Сборная Италии с девятью очками в запасе заняла первое место в группе А. Команда Уэльса остановилась на втором месте — четыре очка.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен считает, что если датчане упорно поработают, то им удастся одолеть Россию в матче последнего тура группового этапа на Евро-2020.