Сборная Хорватии разгромила Канаду во втором туре ЧМ-2022

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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: Хорватия - Канада - 4:1

Сборная Хорватии разгромила национальную команду Канады на чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 4:1. После окончания матчей второго тура в группе F в активе Хорватии — четыре очка, столько же у Марокко. У Бельгии — три очка, Канада не набрала ни одного.

Счет в матче открыли канадские футболисты: на второй минуте отличился лидер сборной игрок мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис. Хорваты смогли уже в первом тайме сравнять счет и выйти вперед — голы на свой счет записали Андрей Крамарич (36-я минута) и Марко Ливая (44-я). Во втором тайме у сборной Хорватии второй раз забил Крамарич (70-я), в компенсированное время голом отметился Ловро Маер (94-я).

Канада лишилась шансов на попадание в 1/8. В последнем туре Хорватия сыграет с Бельгией, Канада встретится с Марокко.

27 ноября сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0, отличились Абдельхамид Сабири и Закария Абухляль. Ранее днем в группе E сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии, встреча завершилась со счетом 1:0.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, посреди европейского футбольного сезона.