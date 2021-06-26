Сборная Дании крупно обыграла Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Дании обыграла команду Уэльса в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 4:0 и вышла в 1/4 финала турнира. Матч проходил в Амстердаме (Нидерланды).

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал датчанин Каспер Дольберг. Футболист с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги отправил мяч в правый нижний угол. Второй мяч на свой счёт записал также 23-летний нападающий Дании. После передачи в штрафной от валлийца Неко Уильямса Дольберг отправил мяч в ворота соперника. Затем отличился Йоаким Мехле, а последний гол в ворота валлийцев забил Мартин Брейтуэйт. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу датчан.

В 1/4 финала команда Дании встретится с победителем встречи Нидерланды — Чехия.

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