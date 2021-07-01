Сборная Белоруссии по футболу переедет в Казань

Сборная Белоруссии по футболу может провести в Казани домашние матчи против команд Уэльса и Бельгии в квалификации к чемпионату мира — 2022. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил белорусским командам проводить дома все турниры под эгидой организации.

По информации интернет-издания, домашние матчи сборной Белоруссии в квалификации к чемпионату мира могут пройти на Центральном стадионе в Казани, если арена получит лицензию. Проблем с этим не должно возникнуть, так как на данный момент стадион соответствует всем требованиям УЕФА.

Также стало известно, что арена в Казани примет матч белорусского «Торпедо-БелАЗа» из Жодино и датского «Копенгагена» в Лиге конференций. Игра состоится 29 июля.

Ранее сообщалось, что Минск лишили права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое было посвящено этому вопросу. Состоялось оно по требованию зарубежных организаций из-за напряжённой политической ситуации в стране.