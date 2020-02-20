https://static.news.ru/photo/e8e28d62-53c3-11ea-a48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России в февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.

Соглано новому рейтингу, опубликованному на сайте ФИФА, в первой десятке рейтинга изменений не произошло. Первое место по-прежнему занимает соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 сборная Бельгии, на втором — команда Франции, на третьем — Бразилия. Места с 4-го по 10-е занимают Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Сборная Дании, которая также является соперником россиян по группе В на чемпионате Европы, занимает 16-е место, команда Финляндии — 58-е.

Наибольшее повышение в ретйтинге у сборной Палестины, которая поднялась на три позиции и занимает 103-е место. Больше всех в рейтинге потеряли сборные Гонг Конга (143) и Сейшел (202) — по две позиции.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре, писалNEWS.ru.