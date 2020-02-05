Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре,
Ранее арабский телеканал BeIN Sports заячвил, что WADA уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, писал NEWS.ru.
Российский футбольный союз (РФС) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также не получали никаких уведомлений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете участия российской сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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