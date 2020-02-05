https://static.news.ru/photo/752b1bda-4803-11ea-991c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Zoheiry/dpa/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает ТАСС.

Ранее арабский телеканал BeIN Sports заячвил, что WADA уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, писал NEWS.ru.

Российский футбольный союз (РФС) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также не получали никаких уведомлений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете участия российской сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.