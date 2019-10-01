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Власти Санкт-Петербурга предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) семь тренировочных площадок на выбор для команд, которые выступят в финале Лиги чемпионов в 2021 году.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге было подготовлено семь тренировочных площадок международного уровня с футбольными полями и необходимой инфраструктурой для проведения тренировок команд, — цитирует вице-губернатора города Владимира Кириллова ТАСС.

Он отметил, что все площадки были предложены в составе заявочной документации и в ближайшее время УЕФА определится с выбором конкретного места.

Кириллов также добавил, что опыт проведенных крупных мировых соревнований в Санкт-Петербурге показывает, что необходимо использовать не только спортивные объекты, но и другую инфраструктуру города.

Будут задействована городская транспортная система, медиа-ресурсы, объекты здравоохранения, средства размещения для проживания команд, системы навигации и другая городская инфраструктура, — уточнил Кириллов.

Кириллов подчеркнул, что для обладателей билетов на финал проезд в общественном транспорте в день игры сделают бесплатным, а также в городе запустят специальные шаттлы для болельщиков. А на Конюшенной площади планируют провести фестиваль чемпионов перед финальным турнира.

В конце сентября стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдёт в Санкт-Петербурге, писал News.ru.

Россия примет финал турнира в третий раз. Матчи 1999 и 2008 годов проходили на московском стадионе «Лужники».