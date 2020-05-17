Руководство «Зенита» рассказало подробности нового контракта Семака

https://static.news.ru/photo/d0cab25e-98f1-11ea-9f60-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с командой.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что на данный момент переговоры находятся на завершающейся стадии. В ближайшие дни контракт будет подписан по формуле «2+1», сообщает РИА Новости.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2020 года.

Ранее Семак прокомментировал решение о пяти разрешённых заменах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что поддерживает это решение, писал NEWS.ru.