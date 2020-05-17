Руководство «Зенита» рассказало подробности нового контракта Семака

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с командой.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что на данный момент переговоры находятся на завершающейся стадии. В ближайшие дни контракт будет подписан по формуле «2+1»,
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2020 года.
Ранее Семак прокомментировал решение о пяти разрешённых заменах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что поддерживает это решение, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен