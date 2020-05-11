Руководство «Тамбова»: сейчас никто не позволит возобновить сезон РПЛ

https://static.news.ru/photo/de4e978a-9377-11ea-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков уверен, что в нынешней ситуации в стране, когда число заболевших коронавирусом растёт, никто не позволит возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сейчас, когда идёт прирост числа заболевших, чемпионат возобновлять никто не даст. Как я понимаю, по стране мы ещё даже на пик не вышли. Поэтому сейчас что-то прогнозировать просто глупо и неправильно, — цитирует Худякова РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение о возобновлении футбола будет зависеть от властей.

Ранее руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.