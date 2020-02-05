https://static.news.ru/photo/3593673e-47f9-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Антон Чистяков Фото: spartak.com

Руководителем селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» назначен Антон Чистяков.

О назначении специалиста на должность сообщила пресс-служба «красно-белых».

Ранее Чистяков в течение семи лет работал в московском ЦСКА на должности координатора селекции.

Ранее полузащитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак». Руководство клуба сделало предложение стамбульскому коллективу по трансферу 29-летнего хавбека зимой, однако игрок отказался переезжать в столицу, писал NEWS.ru.