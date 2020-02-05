Руководителем селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» назначен Антон Чистяков.
О назначении специалиста на должность сообщила пресс-служба «красно-белых».
Ранее Чистяков в течение семи лет работал в московском ЦСКА на должности координатора селекции.
Ранее полузащитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Юнес Беланда отказался от перехода в московский «Спартак». Руководство клуба сделало предложение стамбульскому коллективу по трансферу 29-летнего хавбека зимой, однако игрок отказался переезжать в столицу, писал NEWS.ru.
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