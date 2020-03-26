Фото: fcrk/twitter.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» возобновил тренировки после приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографии занятия в официальном Twitter «Рубина».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях