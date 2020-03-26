Фото: fcrk/twitter.com

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» готово расстаться с восемью игроками основного состава.

Во время летнего трансферного окна клуб могут покинуть полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Эктор Фирпо, полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Мартин Брейтуэйт. Помимо...