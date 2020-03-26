Казанский футбольный клуб «Рубин» возобновил тренировки после приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса.
Пресс-служба клуба опубликовала фотографии занятия в официальном Twitter «Рубина».
ÐÐµÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸Ð¹ Ñ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð¹ ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿Ð°ÑÐ·Ñ— Â«Ð ÑÐ±Ð¸Ð½Â» ÐÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ (@fcrk)
#FCRK pic.twitter.com/mncOSTYS8c March 25, 2020
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен