https://static.news.ru/photo/9e7e650a-571c-11ea-8b61-fa163e074e61_660.jpg Евгений Башкиров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.

Соглашение с 28-летним футболистом расторгнуто по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «Рубина».

Башкиров выступал в «Рубине» с января 2019 года и провёл за клуб 25 матчей.

Как писал NEWS.ru ранее, полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, получивший серьёзную травму во время тренировки казанской команды, признался, что этот случай был неожиданным для него. Ранее ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза.