https://static.news.ru/photo/4fb498b8-71a7-11ea-a1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» будут продолжать тренировки в индивидуальном режиме с соблюдением всех мер предосторожности.

«Рубин» продолжит тренироваться на следующей неделе в прежнем режиме. Будут проводиться индивидуальные занятия в тренажёрном зале и на поле при соблюдении всех мер предосторожности, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Чтобы привлечь внимание к карантину, в связи с коронавирусом свой логотип также изменил и футбольный клуб «Рубин». Символ Казани, изображённый на логотипе клуба, дракон Зилант, теперь находится «в домике», писал NEWS.ru.