Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» будут продолжать тренировки в индивидуальном режиме с соблюдением всех мер предосторожности.
«Рубин» продолжит тренироваться на следующей неделе в прежнем режиме. Будут проводиться индивидуальные занятия в тренажёрном зале и на поле при соблюдении всех мер предосторожности, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Чтобы привлечь внимание к карантину, в связи с коронавирусом свой логотип также изменил и футбольный клуб «Рубин». Символ Казани, изображённый на логотипе клуба, дракон Зилант, теперь находится «в домике», писал NEWS.ru.