https://static.news.ru/photo/5abcf4dc-7196-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Премьер-лига (РПЛ) рассматривает два варианта возобновления чемпионата России по футболу. Оптимистичный, при котором игры могут начаться уже в апреле, и пессимистичный с продолжением турнира в июле.

Если эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время пойдёт на спад, тогда матчи можно будет вновь начать ставить в сетку турнира уже в первой половине апреля. Однако если распространение вируса в России будет масштабным, чемпионат получится доиграть только в июле. Командам придётся играть по два тура в неделю, это позволит начать следующий сезон РПЛ уже в сентябре, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Судя по всему, вариант досрочного завершения сезона пока не рассматривается.

Издание отмечает, что ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в позитивном развитии событий. При этом, как писал NEWS.ru, игроки российских клубов не настроены доигрывать сезон. Об этом заявил полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков.