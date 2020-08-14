«Ротор» подписал контракт с аргентинским защитником Матрикарди

Волгоградский ФК «Ротор» подписал контракт с аргентинским центральным защитником Патрисио Мартином Матрикарди, следует из сообщения пресс-службы клуба.
Известно, что с 2018 года Матрикарди выступал за греческий «Астерас». Условия подписанного соглашения не называются.
26-летний футболист является воспитанником «Аргентинос Хуниорс». С 2013-го по 2018 год он выступал за молодёжную команду клуба из Буэнос-Айреса. За это время защитник по одному сезону провёл в аренде в «Сан-Мартине» и «Химнасии и Эсгриме».
В составе «Астераса» Матрикарди за два сезона провёл 20 матчей во всех турнирах, однако так и не отметился результативными действиями.
В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» на своём поле уступил петербургскому «Зениту» со счётом 0:2.
Ранее NEWS.ru писал, что капитан «Зенита» Артём Дзюба не будет участвовать в матче второго тура РПЛ против «Ростова» по причине полученной травмы.
Форвард «Зенита» не полетел в Ростов-на-Дону из-за повреждения спины, полученного в ходе матча первого тура с «Ротором». У лидера «сине-бело-голубых» спазм мышц.
Добавьте наши новости в избранные источники