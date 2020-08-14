Дзюба не выйдет на поле в матче против «Ростова» из-за травмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл «Уфе» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Так, счёт был открыт «оружейниками» на 26-й минуте — Евгений Луценко после навеса Кингза Кангвы головой направил мяч в дальний угол. В конце первого тайма Вячеслав Кротов сравнял счёт, забив...