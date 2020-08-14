Дзюба не выйдет на поле в матче против «Ростова» из-за травмы

Капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба не будет участвовать в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» по причине полученной травмы.
Согласно данным «РБ-Спорт», форвард «Зенита» не полетел в Ростов-на-Дону из-за повреждения спины, полученного в ходе матча первого тура с «Ротором». У лидера «сине-бело-голубых» спазм мышц.
Встреча «Ростова» и «Зенита» пройдёт в субботу, 15 августа, в 20:00 мск.
В матче против «Ротора» Дзюба отметился забитым мячом — «Зенит» выиграл со счётом 2:0.
Ранее NEWS.ru писал, что фланговый защитник «Ростова» Данила Ведерников проведёт начатый сезон в аренде. Стороны согласовали годичную аренду футболиста. Она не подразумевает право выкупа.
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист продолжит начатый сезон в клубе Футбольной национальной лиги, выступая за свой родной астраханский «Волгарь».
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