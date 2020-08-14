Игрок «Ростова» Данила Ведерников продолжит сезон в аренде

https://static.news.ru/photo/e1a77ea6-de3b-11ea-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Данила Ведерников Фото: fc-rostov.ru

Фланговый защитник футбольного клуба «Ростов» Данила Ведерников проведёт начатый сезон в аренде. Стороны согласовали годичную аренду футболиста. Аренда не подразумевает право выкупа.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист продолжит начатый сезон в клубе Футбольной национальной лиги, выступая за свой родной астраханский «Волгарь».

19-летний Ведерников перешёл в «Ростов» из «Краснодара» в 2019 году и уже сыграл за него семь матчей.

ФК «Ростов» также отдал ещё одного своего футболиста Данилу Прошлякова. В прошлом сезоне 20-летний спортсмен сыграл семь матчей за «Ростов» в Российской премьер-лиге. Этот сезон он проведёт в московском «Торпедо».

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Также было принято предложение ограничить количество футболистов, которые с 7 августа могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона. При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года. Против этой поправки проголосовали пять клубов — «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи». Ранее в отношении этих клубов возникали подозрения в создании фарм-клубов.

Отмечается, что оба этих предложения рассмотрит Бюро исполкома РФС, писал NEWS.ru.