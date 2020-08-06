Клубы РПЛ предложили ограничить число футболистов, которых можно арендовать

Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.
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При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года. Против этой поправки проголосовали пять клубов — «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи». Ранее в отношении этих клубов возникали подозрение в создании фарм-клубов.
Отмечается, что оба этих предложения рассмотрит Бюро Исполкома РФС.
Как писал NEWS.ru, команды Российской премьер-лиги одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ, согласно которым матчи чемпионата России больше не будут переноситься из-за выявленного у игроков, тренеров и персонала коронавируса. Изменения будут действовать с сезона-2020/21.
Коронавирусная инфекция так или иначе повлияла на результаты целого ряда матчей завершившегося сезона РПЛ. Так, «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» юношеским составом. Сами сочинцы получили два технических поражения в последних турах.
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