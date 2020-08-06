Клубы РПЛ предложили ограничить число футболистов, которых можно арендовать

https://static.news.ru/photo/b4b07dda-d819-11ea-93db-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Как сообщает ТАСС, также было принято предложение ограничить количество футболистов, которые с 7 августа могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года. Против этой поправки проголосовали пять клубов — «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи». Ранее в отношении этих клубов возникали подозрение в создании фарм-клубов.

Отмечается, что оба этих предложения рассмотрит Бюро Исполкома РФС.

Как писал NEWS.ru, команды Российской премьер-лиги одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ, согласно которым матчи чемпионата России больше не будут переноситься из-за выявленного у игроков, тренеров и персонала коронавируса. Изменения будут действовать с сезона-2020/21.

Коронавирусная инфекция так или иначе повлияла на результаты целого ряда матчей завершившегося сезона РПЛ. Так, «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» юношеским составом. Сами сочинцы получили два технических поражения в последних турах.