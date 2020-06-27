«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

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Заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов написал письмо на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова с просьбой прекратить уголовное преследование фанатов московского футбольного клуба «Спартак» из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.

Общественная палата Москвы наблюдает за данным делом, передаёт ТАСС. Учитывая отсутствие ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей...