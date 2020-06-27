«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Роспотребнадзор позволил футбольному клубу «Ростов» сыграть игроками основного состава в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».
Исключение составят шесть заражённых коронавирусом футболистов,
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. 17-летний вратарь команды был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом РПЛ. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.
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