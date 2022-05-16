Россию закрывают по беспределу: реакция людей футбола на санкции УЕФА Отечественный футбол находится под тяжелым прессом, есть ли из этого выходы?

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Клубы и сборную отстранили надолго, но есть надежда на лучшее

Российский футбол, который и так в последние годы развивался не такими темпами, как в сытые 2005–2015-е, в мае 2022-го фактически добили. УЕФА лишил наши клубы и сборную права участвовать во всех турнирах под своей эгидой — то есть во всех международных соревнованиях. Больше не будет никакой Лиги чемпионов, никаких чемпионатов мира и Европы, а следовательно — никаких качественных легионеров и зарубежных специалистов. И почти никаких денег: бюджеты команд сокращаются в разы. Российский футбол возвращается в яму, в которой был в начале 1990-х, и чем дольше дисквалификация продлится — тем глубже в этой яме он окажется. Что про это думают видные люди нашего футбола, какие у этой ситуации уже сейчас есть и какие могут быть выходы — мы постарались разобраться.

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков:

Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики. Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения УЕФА и ФИФА — не спортивные, решения — чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА. В обоих уставах чётко прописано, за что клубы и сборные могут быть подвергнуты санкциям. Ни одного нарушения они не совершили. Для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас всё меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин:

Когда я узнал об этом решении, то лексика в моём исполнении была в основном ненормативная. Я был вне себя от злости. Потому что это решение не имеет ничего общего со спортом и со спортивными принципами. Оно полностью политизировано. Если мы вернёмся в еврокубки, что сейчас маловероятно, то это будет одна история. А если мы получим подтверждение, что мы снова останемся без международных турниров, то наш футбол изменится очень сильно. Уедут почти все оставшиеся легионеры, уедут иностранные тренеры, будут играть российские игроки. Те, кто долгое время не мог попасть в состав, будут в него попадать, ну вот и посмотрим, на что способны эти футболисты. Но мне, если честно, сильно не хотелось бы, чтобы это всё было надолго.

Андрей Соломатин vk.com/soloma1975

Российский футбольный тренер, экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий:

Я считаю, что у нас появился большой шанс, чтобы повысить уровень нашего футбола не сверху, а снизу. Создать условия для подготовки резерва. Надо серьёзно отнестись к подготовке тренеров, к работе с детьми, повысить престиж этой работы, поднять материальную заинтересованность. Владимир Путин сказал, что необходимо на местах, в регионах финансово заинтересовать людей. У нас талантливых ребят много. Может вырасти поколение футболистов, не хуже, чем есть в хоккее. Нужны финансовая и политическая составляющие, они должны помочь спортивной. Футболисты всех уровней должны быть заняты с ранней весны до зимы. И ещё один ключевой момент — надо сделать так, чтобы футбол приносил доходы. Эти механизмы хорошо работают в Европе, и нужно нам их применить здесь. Неучастие в еврокубках нужно как-то компенсировать. Само по себе неучастие в них не проблема, в американских лигах вроде МЛС, НХЛ и НБА команды тоже не участвуют в международных турнирах, даже не вылетают. Но это не мешает этим лигам быть коммерчески привлекательными и очень сильными.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили:

Я этому решению возмутился со страшной силой. Я писал письмо от имени ветеранов советского футбола, через РФС мы его отправили в ФИФА, где высказали недовольство тем, что они принимают это политическое решение. Никакого спортивного принципа в этом нет. Я подговариваю некоторых ветеранов футбола создать вместо ФИФА новую организацию, к которой смогут присоединиться все желающие. Сначала это будут дружественные нам страны, коих немало, а затем эта организация сможет набрать силу. Ведь если нас незаконно отстранили от мирового футбола, то нет никаких гарантий, что нас туда в скором времени вернут. Нас просто не уважают как спортивную державу. Мы не должны ждать у моря погоды. Это касается не только футболистов, а почти всех наших олимпийцев — им всем запретили соревноваться. Мы можем создать не только альтернативу ФИФА, но и альтернативу МОК и проводить свои Олимпийские игры. Их можно назвать Лигой дружбы, Лигой наций — или как угодно. Помните 1984 год? Тогда СССР не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелес и провёл Игры дружбы, которые получились грандиозными, по уровню не слабее Олимпиады.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин:

Это ни в какие ворота не лезет. Надо УЕФА, ФИФА и всем остальным отключить газ, может тогда до них дойдёт. Конечно, они пляшут под американскую дудку. Мы защищаем свои интересы. Отстранили и отстранили, мы от этого не умрём. Понятно, что мы будем вариться в собственном соусе без международных матчей. Если им интересно без нас, ну пусть.

Сергей Силкин Илья Питалев/РИА Новости

Советский футболист, экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян:

Изолировать футбол нельзя, футбол, наоборот, должен изолироваться от политики, а тут смешали. А ведь мы не нарушили ни один пункт Устава УЕФА. Но решение всё равно было ожидаемо. Нас давно уже начали отстранять от спорта, это не вчера началось, были уже Олимпиады без флага и гимна, мы это помним. Значит, такая сегодня ситуация в мире сложилась. Нас хотят изолировать от всего. Будем надеяться, что это ненадолго и это недоразумение всё же будет исправлено. Потому что когда Америка бомбила Югославию и Ирак, то их никто не отстранял. Ни один американский спортсмен не был ущемлён. Футбол к этому отношения не имеет.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов: