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Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

13:51, 24 ноября 2021
Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские клубы упрочили своё положение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По окончании очередного игрового дня в еврокубках отрыв России от Украины вырос на 0,2 балла. Санкт-петербургский «Зенит» набрал очки в противостоянии с «Мальмё», в то время как киевское «Динамо» уступило «Баварии».

На данный момент Россия занимает 10-е место в таблице коэффициент УЕФА, уступая Шотландии, Австрии, Нидерландам, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании и Англии. В активе отечественных клубов значится 32,282 балла. На 11-й строчке расположилась Украина (31,4 балла).

Накануне в копилке России значилось 32,082 балла, однако ничья «Зенита» в гостевом матче с «Мальмё» в Лиге чемпионов помогла стране набрать 0,2 балла.

Ранее бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что главный арбитр Андрис Трейманис ошибся в случае с назначением пенальти в ворота «Мальмё» в концовке матча с «Зенитом» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Известный в прошлом футболист заявил, что судья был на стороне петербуржцев.

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