Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что главный арбитр Андрис Трейманис ошибся в случае с назначением пенальти в ворота «Мальмё» в концовке матча с «Зенитом» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. В эфире «Матч ТВ» известный в прошлом футболист заявил, что судья был на стороне петербуржцев.

Судья был на нашей стороне — это хорошо. Дзюба отыграл, но это очень легковесный пенальти, не футбольный. Судья — молодчина. С точки зрения болельщика «Зенита», он молодец. А с точки...