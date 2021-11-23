Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы упрочили своё положение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По окончании очередного игрового дня в еврокубках отрыв России от Украины вырос на 0,2 балла. Санкт-петербургский «Зенит» набрал очки в противостоянии с «Мальмё», в то время как киевское «Динамо» уступило «Баварии».
На данный момент Россия
Накануне в копилке России значилось 32,082 балла, однако ничья «Зенита» в гостевом матче с «Мальмё» в Лиге чемпионов помогла стране набрать 0,2 балла.
Ранее бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что главный арбитр Андрис Трейманис ошибся в случае с назначением пенальти в ворота «Мальмё» в концовке матча с «Зенитом» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Известный в прошлом футболист заявил, что судья был на стороне петербуржцев.