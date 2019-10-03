Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), укрепившись на шестом месте рейтинга.
Победа петербургского «Зенита» над португальской «Бенфикой» позволила набрать РФ 43,549 балла, в то время как у Португалии остались прежние 42,849 балла.
Благодаря шестому месту Россия по итогам сезона сможет заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки: три в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в новый еврокубковый турнир УЕФА Лигу конференций.
Московский «Локомотив» на своём поле проиграл испанскому «Атлетико» со счётом 0:2 (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен