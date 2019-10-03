https://static.news.ru/photo/c2f5a092-e5ca-11e9-af17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), укрепившись на шестом месте рейтинга.

Победа петербургского «Зенита» над португальской «Бенфикой» позволила набрать РФ 43,549 балла, в то время как у Португалии остались прежние 42,849 балла.

Благодаря шестому месту Россия по итогам сезона сможет заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки: три в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в новый еврокубковый турнир УЕФА Лигу конференций.

Московский «Локомотив» на своём поле проиграл испанскому «Атлетико» со счётом 0:2 (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D, писал News.ru.