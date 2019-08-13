https://static.news.ru/photo/9a49b8ba-bdb4-11e9-8db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская Премьер-Лига (РПЛ) отказалась от проведения традиционной пресс-конференции по итогам пятого тура чемпионата страны по футболу.

Пресс-конференции с участием главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), директора по безопасности, а также других представителей лиги проводились после каждого тура в нынешнем сезоне. Однако в РПЛ сообщили журналистам, что по итогам пятого тура подобной встречи не будет из-за конференции в РФС.

По словам корреспондента Василия Конова, никакой конференции в футбольном союзе не планируют. Вместо этого там пройдёт внутреннее совещание. Издание sports.ru считает, что встречу со СМИ можно было перенести по времени, а не отменять, аргументировав решение непонятной причиной.

Как писал News.ru, «Зенит» опубликовал на своей странице в Twitter момент из матча пятого тура чемпионата России против московского «Динамо». На видео полузащитник петербургского клуба Малком бьёт мяч в сторону арбитра встречи Евгения Турбина.