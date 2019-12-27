https://static.news.ru/photo/4616ac9e-289e-11ea-b42b-fa163e074e61_660.jpgАртем ДзюбаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную десятилетия, состав которой определяли болельщики.
В состав сборной вошли семь футболистов, которые выступали ранее или выступают в настоящем времени в московском ЦСКА. Среди игроков также капитан сборной России и нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Полный состав сборной опубликован в Twitter РПЛ.
Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!