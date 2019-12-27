https://static.news.ru/photo/4616ac9e-289e-11ea-b42b-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную десятилетия, состав которой определяли болельщики.

В состав сборной вошли семь футболистов, которые выступали ранее или выступают в настоящем времени в московском ЦСКА. Среди игроков также капитан сборной России и нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Полный состав сборной опубликован в Twitter РПЛ.

Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет #РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea — Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию, писал NEWS.ru.