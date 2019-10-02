https://static.news.ru/photo/bd2c8f0e-e4f3-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imagephotoagency.it.... via /www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (3:0) установил новый рекорд по количеству побед в еврокубке.

На счету португальца 102 победы в ЛЧ, и он побил прежнее достижение экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (101). Кроме того, спортсмен повторил рекорд экс-форварда «Реала» Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов. «Байер» стал 33-й командой, которой забивал форвард сборной Португалии, пишет Daily Mail.

Также гол в ворота «Байера» стал для него 27-м в 25 матчах против команд из Германии. Ни один игрок не имеет больше голов против клубов определённой страны, чем Роналду.

Ранее португалец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы и самым быстрым нападающим первых матчей серии. Кроме того, он в десятый раз стал лучшим португальским футболистом года, писал News.ru.