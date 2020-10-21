Роналду постригся налысо после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6fca62f4-13a0-11eb-9a7a-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: cristiano/instagram.com

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду радикально сменил имидж на самоизоляции.

Футболист выложил видео в Instagram, показав подписчикам, как он занимается на велотренажёре у себя дома. На кадрах заметно, что португалец постригся налысо.

Жизненный успех определяется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолели, — подписал публикацию Роналду.

В начале октября после вспышки коронавируса в «Ювентусе» команда изолировалась на карантин в отеле. Роналду повздорил с руководством клуба и самовольно покинул расположение команды, чтобы сыграть за сборную Португалии, писал NEWS.ru. 13 октября стало известно, что нападающий подхватил COVID-19. 14 октября Роналду на частном самолёте вернулся в Турин и изолировался в своём доме.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинил португальца в том, что тот нарушил медицинский протокол.