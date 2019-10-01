https://static.news.ru/photo/22e6b198-e44b-11e9-872d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) для уточнения понимания трактовки словосочетания «явная ошибка» в правилах использования VAR после неназначения пенальти в ворота «Локомотива» в матче 11-го тура чемпионата России против «Зенита».

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин отметил сложность момента в матче «Локомотива» с «Зенитом», когда полузащитник петербургского клуба Магомед Оздоев упал в штрафной хозяев, после чего не был назначен пенальти. Он также подчеркнул, что протокол использования VAR сложен для арбитров, потому что существует пункт, согласно которому VAR могут воспользоваться только в случае очевидной ошибки.

Это написано и в правилах, и в регламенте. Но понятие «явная» и «очевидная ошибка» — размытое. Мало сомневающихся в том, что это пенальти, но сомневающихся в том, что это всё очевидно, будет побольше, — сказал журналистам Калошин, слова которого приводит ТАСС .

Специалист отметил, что в этой ситуации хотелось бы, чтобы видеоассистенты вмешались.

Мы отправили письмо в IFAB для того, чтобы понимание трактовки словосочетания «явная ошибка» приходило к единому знаменателю, — добавил Калошин.

«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 1:0. В первом тайме отменили гол Фёдора Смолова из-за нарушения, которое случилось некогда раньше; а в добавленное время второго тайма VAR спас подопечных Юрия Сёмина от ничьей.

Тренер московского клуба объяснил своё поведение после гола Гжегожа Крыховяка, когда в воздухе начал с долей иронии показывать прямоугольник, писал News.ru.