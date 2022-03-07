РФС оспорил в CAS решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд

Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российской национальной команды и клубов от международных турниров. Об этом сообщает служба коммуникации РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении всех российских команд с международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Стыковой матч сборной России за право на выход на чемпионат мира по футболу в Катаре должен был состояться 24 марта в Москве. Однако команда Польши отказалась выходить на матч против россиян.

В свою очередь «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала против «Лейпцига».

Ранее правление Шведской футбольной ассоциации сообщило, что сборная Швеции по футболу отказалась от возможного матча против команды России в стыках за право играть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Также шведские спортивные чиновники призвали ФИФА отменить мартовские матчи с участием России.