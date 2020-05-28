РФ и Катар договорились о сотрудничестве при подготовке ЧМ 2022

https://static.news.ru/photo/18682e2e-a0d7-11ea-85a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIFA World Cup/facebook.com

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. По её данным, политики договорились продолжить взаимодействие при подготовке и проведении чемпионата в Катаре, передаёт «РИА Новости Спорт».

Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены.