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Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, были ли конфликтные ситуации с руководством «железнодорожников».

У нас и с Кикнадзе был душевный разговор на сборах. С Наумовым я до сих пор хорошо общаюсь, со Смородской вообще никаких проблем не было. Единственная история — майка с...