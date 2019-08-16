В опубликованном правительством РФ постановлении указана увеличенная сметная стоимость стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года в России.
Из обнародованных сведений следует, что наибольших дополнительных вложений потребовала «Самара Арена» — 5,78 млрд рублей. Далее идут «Волгоград Арена» (3,34 млрд), стадион «Нижний Новгород» (2,62 млрд), «Екатеринбург Арена» (1,55 млрд), стадион «Калининград» (1,3 млрд), «Мордовия Арена» (1,27 млрд), «Ростов Арена» (911,8 млн рублей).
Как указано в постановлении правительства РФ, увеличение стоимости стадионов ЧМ-2018 связано с реализацией требований Международной федерации футбола (ФИФА) и правительства к нормативам по инфраструктуре мест, а также ужесточением требований по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищённости.
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