«РБ Лейпциг» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико»

https://static.news.ru/photo/c3e85290-ddab-11ea-b936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/Pool/Global Look Press

Немецкий «РБ Лейпциг» во втором четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов вырвал победу у испанского «Атлетико» со счётом 2:1. Все мячи в этой встрече влетали в сетку ворот после перерыва.

На 51-й минуте отличился дебютант немецкого клуба в еврокубках Дани Ольмо. Мадридцы сравняли счёт на 71-й минуте с пенальти. Его реализовал Жоау Феликс, а решающий мяч был забит Тайлером Адамсом на 88-й минуте.

Согласно изменённому из-за коронавируса формату Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, противостояния состоят из одного матча. Все они проходят в Лиссабоне без зрителей.

В полуфинале «РБ Лейпциг» сыграет с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Матч состоится 18 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский «Пари Сен-Жермен» в самой концовке четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов одолел итальянскую «Аталанту» со счётом 2:1. Победа вывела парижан в полуфинал турнира, где они последний раз играли 25 лет назад. Большую часть игры французы уступали в счёте, пропустив гол на 27-й минуте.