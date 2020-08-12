ПСЖ обыграл «Аталанту» и спустя 25 лет прошёл в полуфинал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/85f3da18-dce3-11ea-9828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Regan/UEFA/imago-images.de/Global Look Press

Французский «Пари Сен-Жермен» в самой концовке четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов одолел итальянскую «Аталанту» со счётом 2:1. Победа вывела парижан в полуфинал турнира, где они последний раз играли 25 лет назад.

Большую часть игры французы уступали в счёте, пропустив гол на 27-й минуте, когда удача улыбнулась Марио Пашаличу. Он известен российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак».

«Пари Сен-Жермен» сравнял счёт на последней минуте основного времени матча усилиями Маркиньоса. На третьей минуте компенсированного времени победную для французского клуба точку поставил Эрик Шупо-Мотин.

Соперник парижан по полуфиналу определится 13 августа в поединке между немецким «РБ Лейпцигом» и испанским «Атлетико».

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш Лиги чемпионов весной был приостановлен. Сейчас турнир проходит в Лиссабоне. Ответные матчи не предусмотрены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Краснодар» в новом сезоне Лиги чемпионов примет старт с последнего, четвёртого раунда квалификации, а не с третьего, как предполагалось по регламенту. Подарок кубанской команде сделали победители четвертьфиналов Лиги Европы-2019/20. Выиграть данный турнир теперь могут «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Шахтёр», а все эти клубы уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.