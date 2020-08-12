«Краснодар» начнёт квалификацию Лиги чемпионов с раунда плей-офф

https://static.news.ru/photo/f40e5672-dc43-11ea-b422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» в новом сезоне Лиги чемпионов примет старт с последнего, четвёртого раунда квалификации, а не с третьего, как предполагалось по регламенту.

Подарок кубанской команде сделали победители четвертьфиналов Лиги Европы-2019/20. Выиграть данный турнир теперь могут «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Шахтёр», а все эти клубы уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.

Ещё одним счастливчиком оказался французский «Ренн», который не будет играть, как предполагалось, в раунде плей-офф Лиги чемпионов-2020/21, а начнёт турнир сразу с группового этапа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что донецкий «Шахтёр» добился крупной победы в четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы против швейцарского «Базеля». Игра в немецком Гельзенкирхене 11 августа завершилась со счётом 4:1 в пользу украинского клуба. Путёвку в финал Лиги Европы «горняки» будут оспаривать с миланским «Интером» 17 августа.